TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cittadini e turisti assistono a una performance musicale a Jinwan Square, lungo il fiume Haihe, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 18 aprile 2026. La rassegna Bridgeside Music Series si è aperta qui sabato. L’evento si tiene per il secondo anno consecutivo e le esibizioni di quest’anno proseguiranno fino a ottobre. Durante questo periodo andrà in scena una serie di spettacoli culturali di alta qualità e diversificati, con l’obiettivo di promuovere la profonda integrazione tra innovazione del patrimonio culturale e turismo culturale e di attivare la vitalità dell’economia notturna lungo il fiume Haihe.

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