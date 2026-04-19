PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il robot umanoide “Flash”, di Shenzhen Honor Smart Technology Development Co., Ltd., ha conquistato oggi la vittoria nella mezza maratona 2026 di Beijing E-Town con il tempo di 50 minuti e 26 secondi nella navigazione autonoma, battendo il record mondiale umano di 57:20.

Il record mondiale maschile della mezza maratona era stato stabilito il mese scorso in Portogallo dalla stella ugandese del mezzofondo Jacob Kiplimo alla Mezza Maratona di Lisbona.

Nella prima edizione della mezza maratona di E-Town del 2025, Tiangong Ultra aveva conquistato la vittoria in due ore, 40 minuti e 42 secondi, e solo sei dei 20 team in gara erano riusciti a completare i 21,0975 chilometri, entrando nella storia.

Nella seconda edizione dell’evento, disputata oggi, i robot umanoidi hanno compiuto notevoli progressi e mostrato passi avanti tecnologici, diventando più veloci e più stabili nella corsa. Il numero dei team partecipanti è salito quest’anno a oltre 100, compresi concorrenti provenienti da Germania, Francia e Brasile.

Per quanto riguarda il regolamento, robot e corridori umani hanno seguito lo stesso percorso ma in corsie separate, per garantire la sicurezza, mentre il tempo limite per i robot è stato fissato a tre ore e 40 minuti. La nuova formula introdotta quest’anno prevede due modalità di partecipazione: telecomandata e navigazione autonoma.

Per i team della categoria telecomandata, i tempi finali devono essere moltiplicati per un coefficiente di 1,2. Circa il 40% delle squadre ha scelto la navigazione autonoma per ottenere risultati migliori.

“L’introduzione del coefficiente mira a orientare e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo sulla navigazione autonoma, che rappresenta una base tecnologica per applicare in futuro i robot umanoidi in un numero maggiore di scenari della vita quotidiana”, ha spiegato Liang Liang, vicesegretario generale del Chinese Institute of Electronics.

Sul fronte umano della mezza maratona di E-Town, il cinese Zhao Haijie ha vinto la gara maschile in un’ora, sette minuti e 47 secondi, mentre la connazionale Wang Qiaoxia si è imposta in quella femminile con 1:18:06.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).