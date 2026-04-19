YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 18 aprile 2026 mostra l’area panoramica di Shahu nella contea di Pingluo, nella città di Shizuishan, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale. Da marzo a ottobre di ogni anno, l’area panoramica di Shahu funge da importante habitat di nidificazione per gli uccelli migratori, grazie a vaste superfici d’acqua, abbondanza di plancton, pesci e gamberi e a una varietà di ecosistemi. Negli ultimi anni, l’area ha continuato a promuovere la gestione sistematica di montagne, fiumi, foreste, terreni agricoli, laghi, praterie e deserti, ha ripristinato laghi in precedenza destinati all’acquacoltura, ha riconvertito terreni agricoli in zone umide e ha migliorato sia la qualità dell’acqua sia l’ambiente ecologico complessivo. Il numero di specie di uccelli presenti nell’area è salito da 178 nel 2011 a 216.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).