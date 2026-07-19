Cina: a Qingdao via al 36esimo Festival internazionale della birra (3)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff si appresta a servire birra ai clienti in un tendone allestito nella Nuova Area di Xihai’an (Costa Occidentale), a Qingdao, nella Provincia orientale cinese dello Shandong, il 17 luglio 2026. La 36esima edizione del Festival internazionale della birra di Qingdao si è aperta venerdì sera nella città costiera di Qingdao, dando il via a una manifestazione di 30 giorni che unisce la tradizione brassicola alle innovazioni tecnologiche e agli spettacoli culturali. In programma fino al 15 agosto, il festival ospita nove tendoni della birra con oltre 2.300 varietà provenienti da tutto il mondo, comprese birre artigianali di alta qualità e birre aromatizzate alla frutta.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)