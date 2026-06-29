PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una mostra a tema dedicata agli scambi amichevoli tra i settori civili di Cina e Stati Uniti è stata inaugurata presso il Museo storico dei cinesi d’oltremare a Pechino.

L’esposizione presenta una selezione di 100 reperti, tra cui attrezzi per l’estrazione dell’oro, chiodi ferroviari, documenti e giornali, oltre a distintivi commemorativi della guerra di resistenza contro l’aggressione giapponese, illustrando i contributi offerti da generazioni di cinesi d’oltremare nel corso della storia statunitense.

Secondo gli organizzatori, la mostra punta a unire le forze a sostegno di uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e a contribuire a tramandare l’amicizia tra i popoli dei due Paesi.

(ITALPRESS).