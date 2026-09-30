NANTONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 28 settembre 2026, mostra degli appassionati di ciclismo che pedalano in un’area turistica ecologica lungo il fiume Yangtze, nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Negli ultimi anni, il governo locale della zona si è impegnato nella gestione dell’ambiente lungo le rive dello Yangtze, realizzando un parco delle zone umide e quest’area turistica, creando così uno spazio ricreativo ed ecosostenibile per i cittadini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).