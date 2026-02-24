Cina: a Macao uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio (2)

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 febbraio 2026, mostra uno spettacolo pirotecnico sopra il mare vicino alla Torre di Macao, nella Cina meridionale. Lunedì, uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio è stato organizzato dall’Ufficio del turismo del governo di Macao per celebrare la Festa di primavera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]