LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cani da compagnia partecipano ad una fiera dedicata agli animali da compagnia a Lanzhou, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 27 marzo 2026. L’evento, della durata di tre giorni, si è aperto qui venerdì, attirando quasi 100 espositori del settore degli animali da compagnia per presentare sul posto vari animali, nonché alimenti, prodotti intelligenti, servizi di assistenza medica, abbigliamento, fotografia e altro ancora legati al mondo degli animali da compagnia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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