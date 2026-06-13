Cina: a IIICF di Macao focus su infrastrutture green e digitali (1)

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la 17esima edizione dell’International Infrastructure Investment and Construction Forum and Exhibition (IIICF) a Macao, nella Cina meridionale, l’11 giugno 2026. L’evento ha tenuto la cerimonia di apertura nella regione amministrativa speciale (SAR) cinese di Macao, con un focus sulla connettività delle infrastrutture verdi e digitali. A tema “Promuovere la connettività delle infrastrutture verdi e digitali”, l’IIICF di quest’anno si concentra sulle più recenti applicazioni e pratiche delle tecnologie verdi e digitali-intelligenti nel settore delle infrastrutture.

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