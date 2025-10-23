GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un acquirente fotografa prodotti di porcellana durante la 138esima edizione della Fiera cinese dell’importazione e dell’esportazione (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 23 ottobre 2025. La seconda fase della 138esima edizione della Fiera di Canton è iniziata qui giovedì, presentando prodotti per la casa di alta qualità, regali, decorazioni, materiali da costruzione e mobili.

Estendendosi su una superficie di 515.000 metri quadrati, l’esposizione fisica conta 25.000 stand e oltre 10.000 imprese partecipanti.

