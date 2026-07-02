GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno studente testa un robot presso il Centro per la guida autonoma intelligente della Hong Kong University of Science and Technology di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 30 giugno 2026. La Hong Kong University of Science and Technology di Guangzhou , aperta nel 2022, ha adottato una struttura accademica innovativa basata su “Hubs” e “Thrusts” invece che su scuole e dipartimenti tradizionali, con l’obiettivo di promuovere un modello educativo interdisciplinare e lo sviluppo di discipline emergenti.

-Foto Xinhua-

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