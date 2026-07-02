GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata il 30 giugno 2026 mostra una veduta della Hong Kong University of Science and Technology a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La Hong Kong University of Science and Technology di Guangzhou, aperta nel 2022, ha adottato una struttura accademica innovativa basata su “Hubs” e “Thrusts” invece che su scuole e dipartimenti tradizionali, con l’obiettivo di promuovere un modello educativo interdisciplinare e lo sviluppo di discipline emergenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).