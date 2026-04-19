DUYUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni corsisti apprendono il funzionamento di un drone agricolo in una piantagione di tè nel villaggio di Baicha, nella cittadina di Yundong, nella città di Duyun, nella prefettura autonoma di Qiannan Bouyei e Miao, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 17 aprile 2026. I partecipanti a un corso di formazione sull’impiego dei droni agricoli nella provincia del Guizhou hanno preso parte a esercitazioni pratiche nella città di Duyun per migliorare le proprie competenze nell’uso dei droni per la protezione delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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