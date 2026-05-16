Cina: a Chongqing un evento per studenti stranieri sulla scultura in argilla (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studenti stranieri apprendono l’arte della scultura in argilla da un erede del patrimonio immateriale nel distretto di Ba’nan della municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 15 maggio 2026.

Venerdì si è tenuto l’evento “Laowai@Chongqing” nel sottodistretto di Yudong. “Laowai” è un termine gergale cinese che significa “stranieri”. Studenti provenienti da Bangladesh, Thailandia, Camerun e altri Paesi si sono riuniti per vivere un’esperienza immersiva legata a diverse pratiche del patrimonio immateriale durante l’evento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).