Cina: a Caoxian l’industria degli hanfu vale 13 miliardi di yuan (1)

HEZE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una ragazza osserva alcuni hanfu in un negozio nella contea di Caoxian, nella città di Heze, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 27 agosto 2026. Caoxian, importante polo produttivo di modelli originali di hanfu, ha registrato nel 2025 vendite per 13 miliardi di yuan (circa 1,9 miliardi di dollari). Forte di una filiera industriale completa, la contea si sta espandendo nei settori dell’abbigliamento per bambole, degli abiti etnici e dei costumi per robot umanoidi, mostrando il continuo ammodernamento della propria industria dell’abbigliamento.

-Foto Xinhua-

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