Malta, il caldo estremo mette a rischio le tartarughe marine

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Oltre 100 giorni consecutivi senza pioggia e temperature che hanno raggiunto i 41,2 °C. A Malta l’estate estrema coincide quest’anno con un dato preoccupante: nessuna tartaruga marina è riuscita a completare la nidificazione sulle isole di Malta e Gozo. Diverse tartarughe hanno raggiunto le spiagge, ma hanno poi abbandonato il tentativo di deporre le uova.

L’organizzazione ambientalista Nature Trust Malta ha dichiarato conclusa la stagione della nidificazione delle tartarughe marine, pur mantenendo i volontari in pattugliamento fino alla fine di agosto. Il biologo marino Alan Deidun, intervistato da MaltaToday, ha spiegato che l’assenza di nidificazioni a Malta non dovrebbe essere considerata un fenomeno isolato.

Tra i possibili fattori ha indicato il disturbo provocato dalle attività umane, i cambiamenti nelle correnti del Mediterraneo e l’aumento delle temperature della sabbia. Anche il mare, con acqua intorno ai 30 °C, potrebbe modificare le rotte migratorie delle tartarughe. Una sabbia più calda, inoltre, può alterare il rapporto tra maschi e femmine alla nascita.

Malta aveva registrato sei nidi nel 2025 e otto nel 2024. Per Nature Trust, il risultato di quest’anno mostra quanto le condizioni climatiche e ambientali stiano cambiando e quanto sia diventato difficile dare per scontata la nidificazione delle tartarughe sulle coste maltesi.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).