Cina: a Baisha la conservazione del tradizionale ricamo dell’etnia Naxi (1)

LIJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una ricamatrice appartenente al gruppo etnico Naxi realizza un ricamo nell’antica cittadina di Baisha a Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 17 giugno 2026. Negli ultimi anni, l’antica cittadina ha attinto alla propria eredità storica e alle ricche risorse culturali etniche per promuovere la conservazione, la trasmissione e lo sviluppo innovativo del ricamo dell’etnia Naxi, infondendo nuova vitalità a quest’antica arte.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)