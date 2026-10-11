Cina: 28esimo dialogo strategico con la Francia

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha tenuto ieri il 28esimo Dialogo strategico Cina-Francia con il consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Bonne a Datong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Wang, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e direttore dell’Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri, ha avuto lunghe e approfondite discussioni con Bonne sull’approfondimento della cooperazione strategica tra Cina e Francia, raggiungendo un ampio consenso. I due si sono inoltre espressi positivamente sui progressi compiuti attraverso il meccanismo di consultazione Cina-Ue su commercio e investimenti.

(ITALPRESS).