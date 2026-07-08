PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il fondatore del settore cinese delle batterie al litio, Chen Liquan, e l’esperto di tecnologie radar Ben De oggi hanno ricevuto a Pechino il più alto riconoscimento cinese in ambito scientifico-tecnologico per il 2025.

Chen, nato nel 1940, è ricercatore presso l’Istituto di fisica dell’Accademia cinese delle scienze e studioso dell’Accademia cinese di ingegneria (CAE). È ampiamente riconosciuto come fondatore, pioniere e figura di riferimento del settore cinese delle batterie al litio.

Ben, nato nel 1938, è ricercatore presso la China Electronics Technology Group Corporation ed è anch’egli studioso dell’Accademia cinese di ingegneria. È considerato il fondatore della tecnologia cinese dei radar aerotrasportati a impulsi Doppler, uno dei principali pionieri della tecnologia dei radar ad array a fase e un precursore della tecnologia dei radar di sorveglianza spaziale.

Il premio è stato consegnato nel corso di un incontro che riunisce la conferenza nazionale sui premi per la scienza e la tecnologia, le assemblee generali dei membri dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Accademia cinese di ingegneria e l’undicesimo congresso nazionale dell’Associazione cinese per la scienza e la tecnologia.

Nel corso dell’incontro sono stati premiati 258 progetti e 11 esperti nel campo della scienza e della tecnologia. Tra questi, 51 progetti hanno ricevuto il Premio statale per le scienze naturali, 58 il Premio statale per le invenzioni tecnologiche e 149 il Premio statale per il progresso scientifico e tecnologico.

Oltre ai due vincitori del prestigioso premio, a nove esperti è stato conferito il Premio cinese per la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico.

(ITALPRESS).