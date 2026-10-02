Celebrata a Roma la prima Giornata internazionale del caffè (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori degustano caffè presso lo stand del Brasile durante l’evento Coffee Tasting Experience della Giornata internazionale del caffè 2026 a Roma, il primo ottobre 2026. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ieri ha celebrato qui la prima ricorrenza della giornata. Questa è stata ufficialmente istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 marzo 2026.

-Foto Xinhua-

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