Mediterraneo, Malta chiede all’Unione Europea di rafforzare la partnership con i Paesi della sponda meridionale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha chiesto all’Unione europea di rafforzare le partnership con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, sottolineando che il futuro della regione dipende da una maggiore cooperazione tra le due sponde.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri maltese Chris Fearne intervenendo alla conferenza MED9 a Trogir, in Croazia.

“Il Mediterraneo non è una frontiera. È una regione condivisa”, ha dichiarato Fearne, sottolineando la necessità per l’Europa di rafforzare il dialogo con i Paesi vicini della sponda sud.

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(ITALPRESS).