Locazioni a canone concordato, FIAIP “Valorizzare la competenza degli agenti immobiliari”

ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di una pronuncia che merita grande attenzione perché pone al centro due concetti sui quali credo sia necessario riflettere: competenza e responsabilità. Quando l’applicazione di determinati parametri produce effetti concreti sul contratto e sulle parti, la qualità e l’affidabilità delle verifiche assumono un’importanza”. Così Fabrizio Segalerba, presidente della Fiaip, in merito all‘ordinanza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, che richiama l’attenzione sul contenuto e sulla responsabilità dell’attività di verifica delle caratteristiche degli immobili nell’ambito delle locazioni a canone concordato.

La Fiaip sottolinea come la decisione offra anche l’occasione per una riflessione più ampia sul patrimonio professionale degli agenti immobiliari. “L’agente immobiliare che segue una locazione – prosegue Segalerba – possiede una caratteristica peculiare: conosce contemporaneamente l’immobile e il mercato nel quale quell’immobile viene collocato. Entra nella casa, ne osserva direttamente le caratteristiche, conosce la zona e la microzona, segue l’incontro tra proprietario e conduttore e conosce non soltanto i valori richiesti, ma soprattutto quelli ai quali le locazioni vengono effettivamente concluse”.

La Fiaip ha recentemente presentato, nell’ambito dell’esame al Senato del Ddl in materia di rilascio degli immobili, una proposta finalizzata a riconoscere alle associazioni maggiormente rappresentative degli agenti immobiliari un contributo tecnico- consultivo e non vincolante nella definizione e nell’aggiornamento degli accordi territoriali.

“Non chiediamo di sostituirci a nessuno – precisa Segalerba – e non intendiamo sovrapporre competenze diverse. Vogliamo mettere a disposizione una competenza che appartiene alla nostra professione e assumerci le responsabilità che una professione sempre più autorevole deve essere pronta ad assumere. La recente pronuncia della Cassazione ci induce anche a una riflessione ulteriore. Se il sistema richiede verifiche sempre più sostanziali e responsabilità sempre più precise, è giusto interrogarsi su come valorizzare maggiormente quei professionisti che, oltre a conoscere il mercato, conoscono direttamente l’immobile perché lo hanno visitato e ne hanno seguito la trattativa. È un tema che la Fiaip intende approfondire. E’ nostro compito, inoltre, lavorare perché il valore che migliaia di agenti immobiliari costruiscono ogni giorno nelle proprie agenzie diventi valore sempre più riconosciuto per l’intera filiera del real wstate e possa essere ancor più utile a milioni di famiglie e cittadini, per far fronte all’emergenza abitativa e alla crescente domanda di abitazioni presente in molte città metropolitane”, conclude.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

(ITALPRESS).