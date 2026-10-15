ROMA ITALPRESS) – “Le tensioni geopolitiche, i conflitti e la frammentazione economica stanno assumendo un ruolo sempre più determinante nell’economia globale. Nel 2026, le nuove interruzioni delle forniture di energia e fertilizzanti, nonché delle reti logistiche, hanno alimentato l’inflazione, indebolito la fiducia e limitato i consumi. Gli effetti ricadono in misura sproporzionata sulle economie emergenti e in via di sviluppo (EMDE), le cui limitate riserve di bilancio e finanziarie, insieme alla minore diversificazione delle fonti energetiche, ne riducono la capacità di assorbire gli shock. Di conseguenza, in diversi Paesi i progressi sul fronte dello sviluppo hanno subito una battuta d’arresto, mettendo a rischio risultati conseguiti con grande fatica”. Lo afferma il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta al 114mo incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale a Bangkok.

“In questo contesto – aggiunge – il nostro Collegio elettorale sostiene fermamente il Gruppo della Banca mondiale (WBG) nei suoi sforzi volti a sviluppare soluzioni e strumenti innovativi per sradicare la povertà e promuovere lo sviluppo attraverso una crescita inclusiva, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti nel capitale umano e nelle infrastrutture, un migliore accesso ai finanziamenti e sistemi di protezione sociale solidi. L’azione per il clima, il buon governo, la trasparenza e la parità di genere dovrebbero essere integrati in tutte le strategie e nella loro attuazione. Il multilateralismo e la cooperazione internazionale restano essenziali per conseguire progressi duraturi”.

“L’intelligenza artificiale potrebbe costituire un potente strumento per far avanzare la missione del Gruppo della Banca Mondiale. Il World Development Report 2026 dedicato all’IA rappresenta un contributo quanto mai opportuno che evidenzia come una sua diffusione su larga scala potrebbe incrementare la crescita potenziale nelle economie emergenti e in via di sviluppo (EMDE) di 0,8 punti percentuali all’anno” “Incoraggiamo il WBG a sostenere i Paesi in via di sviluppo nel concretizzare tale potenziale, promuovendo investimenti in infrastrutture digitali ed energetiche, capitale umano e competenze digitali; favorendo approcci regionali alla connettività; e individuando il mix di politiche più adeguato per gestire i rischi connessi. Una rigorosa valutazione dell’impatto sarà fondamentale per acquisire elementi concreti sugli effetti dell’IA in termini di sviluppo e per orientare l’adozione di politiche efficaci”, conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).