ROMA (ITALPRESS) – A settembre 2026 l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,0% in valore e del 3,3% in volume. Si registrano aumenti del 2,2% in valore sul mercato interno (+2,6% in volume) e del 4,6% su quello estero (+4,2% in volume).

Per il settore dei servizi, in termini congiunturali, si stima un aumento del fatturato dell’1,1% in valore e dello 0,5% in volume, sintesi di una crescita sia nel commercio all’ingrosso (+1,4% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri servizi (+0,9% in valore e +0,5% in volume).

Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a settembre un aumento congiunturale per l’energia (+7,0%) e per i beni intermedi (+5,1%) e una crescita più contenuta per i beni di consumo (+1,5%) e per i beni strumentali (+0,8%). Nel terzo trimestre 2026, in termini congiunturali, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta in valore (+1,6%) e diminuisce in volume (-1,2%). Nello stesso arco temporale, per i servizi, si registra un incremento dell’1,0% in valore e una variazione nulla in volume.

Sempre secondo l’Istituto di statistica, su base tendenziale, a settembre 2026, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento in valore (+5,6%) ed un calo in volume (-1,8%), sintesi di una crescita del 3,9% in valore e di una flessione del 4,5% in volume sul mercato interno e di un incremento del 9,0% in valore e del 3,2% in volume su quello estero. Per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si rileva un incremento tendenziale del 5,3% in valore e dello 0,2% in volume.

Nel commercio all’ingrosso si evidenzia una robusta crescita del fatturato in valore (+7,4%), a fronte di un incremento più contenuto dei volumi (+1,0%); negli altri servizi l’indice del fatturato registra un aumento in valore del 3,1%, mentre i volumi si mantengono sostanzialmente stabili (+0,2%). I giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025.

Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, una flessione per i soli beni di consumo (-1,3%), mentre si rileva un marcato aumento per l’energia (+54,4%) ed incrementi più contenuti per i beni intermedi (+7,7%) e per quelli strumentali (+0,6%).

“Nel mese di settembre 2026, si registra su base mensile una dinamica positiva degli indici del fatturato dell’industria in senso stretto sia in valore sia in volume – è il commento dell’Istat -. L’aumento risulta essere più accentuato per la componente estera. Nei servizi si stima una crescita del fatturato sia in valore sia in volume. Nel terzo trimestre dell’anno, la variazione congiunturale del fatturato in valore risulta positiva sia per l’industria sia per i servizi. In termini di volume si osserva una flessione nell’industria, mentre per i servizi non si rilevano variazioni. Il confronto in termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, mostra una vivace crescita in valore in entrambi i comparti a cui si associa una dinamica negativa per i volumi nell’industria e una modesta crescita nei servizi”.

-Foto IPA Agency-

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