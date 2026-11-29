ROMA (ITALPRESS) – Quattro zampe, sensori e intelligenza artificiale. Il migliore amico dell’uomo diventa un alleato tecnologico per la sicurezza sul lavoro. Autostrade dello Stato ha presentato, in occasione dell’all’Assemblea Nazionale dell’ANCI, in corso a Veronafiere, il nuovo cane robot: una soluzione che combina robotica autonoma e intelligenza artificiale per rafforzare il monitoraggio e la sicurezza dei cantieri autostradali.

Il robot quadrupede, che sarà sperimentato per la prima volta sulla rete del Traforo del Frejus, è dotato di sensori, videocamere panoramiche e termiche, microfoni ambientali e rilevatori acustici. Può pattugliare autonomamente le aree di lavoro, anche di notte, ricostruirne la mappa tridimensionale, rilevare accessi non autorizzati e individuare potenziali situazioni di rischio. Grazie all’intelligenza artificiale, monitora inoltre l’avanzamento delle attività, segnala possibili interferenze operative e verifica il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

“La sicurezza delle infrastrutture passa innanzitutto dalla sicurezza delle persone che ogni giorno lavorano per costruirle, gestirle e mantenerle. Con il cane robot e le altre soluzioni innovative stiamo cambiando paradigma: dalla manutenzione reattiva a un approccio sempre più predittivo, basato sul monitoraggio continuo e sulla capacità di individuare in anticipo i segnali di rischio. L’intelligenza artificiale non sostituisce l’uomo, che resta centrale, ma diventa il suo migliore alleato”, dice Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato.

“Il cane robot è l’ultima delle Proof of Concept sviluppate da Autostrade dello Stato nell’ambito del programma di innovazione dedicato alla sicurezza e al monitoraggio delle infrastrutture che prevede droni, digital twin e telecamere intelligenti nelle gallerie per la gestione delle emergenze, come gli incidenti o incendi. “Un percorso che punta a mettere tecnologia e innovazione al servizio della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, migliorando la conoscenza delle infrastrutture, la prevenzione dei rischi e la gestione dei cantieri”, ha aggiunto il presidente, Carlo Vaghi.

-Foto ufficio stampa Autostrade-

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