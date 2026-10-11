Arctic Circle Assembly, Cina esorta a concentrarsi su cambiamento climatico e cooperazione

REYKJAVIK (ISLANDA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’ex viceministra cinese degli Esteri Fu Ying ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale nella ricerca scientifica e nella protezione ambientale nell’Artico, affermando che il cambiamento climatico, piuttosto che le presunte minacce alla sicurezza, rappresenta la vera sfida per la regione.

Fu ha formulato queste dichiarazioni mentre guidava una delegazione cinese all’Arctic Circle Assembly 2026 (Assemblea del Circolo Polare Artico), tenutasi da giovedì a ieri a Reykjavik, capitale dell’Islanda. Oltre 2.500 rappresentanti di più di 70 Paesi e regioni hanno partecipato all’evento per discutere questioni legate alla comprensione, alla protezione, allo sviluppo e alla governance dell’Artico.

Durante una sessione plenaria dal tema “Come comprendere la Cina”, Fu ha tenuto un dialogo con l’ex presidente islandese e presidente del Circolo Polare Artico, Olafur Ragnar Grimsson.

Fu ha affermato che la vera sfida che l’Artico si trova attualmente ad affrontare è il cambiamento climatico e che i Paesi dovrebbero dedicare maggiore attenzione e risorse alla ricerca scientifica e alla protezione ambientale, anziché impegnarsi in una competizione geopolitica basata su presunte minacce alla sicurezza.

Gran parte dell’attuale dibattito geopolitico si basa su minacce immaginarie, con un conseguente spreco di tempo e risorse preziose, ha dichiarato.

Cambiamenti come lo scioglimento del ghiaccio marino artico, la riduzione delle calotte glaciali e l’aumento delle temperature sono già in corso, ha affermato Fu, aggiungendo che il cambiamento climatico è la vera questione che i Paesi devono affrontare insieme.

Fu ha invitato i Paesi a unire le proprie forze e risorse, rafforzare la cooperazione nella ricerca scientifica, valutare congiuntamente le sfide poste dal cambiamento climatico e prepararsi per tempo.

Fu ha osservato che una dichiarazione congiunta rilasciata lo scorso anno dai leader di Cina e Islanda ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione sul cambiamento climatico e sull’energia verde. Una cooperazione concreta di questo tipo può dimostrare meglio la politica e le intenzioni della Cina riguardo alla sua partecipazione agli affari artici, ha affermato.

Parlando dello sviluppo della Cina e del suo ruolo internazionale, Fu ha dichiarato che il Paese resta impegnato nello sviluppo pacifico, non ha intenzione di perseguire un’egemonia globale e non ritiene che il mondo abbia bisogno di un nuovo egemone.

La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con altri Paesi e a promuovere un sistema di governance globale più giusto ed equo, ha affermato.

Fondato nel 2013, l’Arctic Circle tiene la propria assemblea annuale in Islanda ogni ottobre e rappresenta un’importante piattaforma globale per il dialogo sugli affari artici.

(ITALPRESS)