Intesa tra Arabia Saudita ed UAE su scambio energetico e interconnessione ferroviaria

ROMA (ITALPRESS) – Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato a Riyad un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione strategica nei settori del collegamento elettrico, dello scambio energetico e dell’interconnessione ferroviaria.

L’accordo è stato sottoscritto dal ministro saudita dell’Energia e dell’Industria e delle Risorse minerarie, il principe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, e dal ministro emiratino degli Investimenti, Mohamed Al Suwaidi. L’obiettivo è massimizzare i benefici economici reciproci nei settori interessati.

Il memorandum stabilisce i principi generali per il collegamento elettrico e lo scambio e la vendita di energia elettrica tra i due Paesi. Prevede inoltre lo svolgimento di studi tecnici, economici e ambientali correlati e il coordinamento con gli altri Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo per l’ampliamento del sistema di interconnessione elettrica regionale, in conformità con l’accordo generale esistente, al fine di migliorare l’efficienza dei sistemi energetici e rafforzare i legami regionali.

L’intesa include anche i principi generali per il collegamento ferroviario bilaterale destinato al trasporto e al transito di merci in entrambe le direzioni. L’obiettivo è potenziare l’integrazione logistica, elevare l’efficienza delle catene di approvvigionamento e sostenere le opportunità di sviluppo economico e di integrazione regionale, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita Spa.

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