Cina: Mongolia Interna, al via stagione di turismo culturale dedicato agli aceri (2)

LEGA DI HINGGAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una concorrente partecipa a una gara di tiro con l’arco durante la stagione del turismo culturale dedicato agli aceri nella Bandiera centrale destra di Horqin, nella Lega di Hinggan, nella Regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, l’11 ottobre 2026. Oggi ha preso il via la stagione del turismo culturale dedicato agli aceri, che propone l’osservazione degli aceri in autunno, esperienze culturali e attività ricreative.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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