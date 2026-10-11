Cina: Mongolia Interna, al via stagione di turismo culturale dedicato agli aceri (3)

LEGA DI HINGGAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea scattata da un drone l’11 ottobre 2026 mostra turisti che partecipano alla stagione del turismo culturale dedicato agli aceri nella Bandiera centrale destra di Horqin, nella Lega di Hinggan, nella Regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Oggi ha preso il via la stagione del turismo culturale dedicato agli aceri, che propone l’osservazione degli aceri in autunno, esperienze culturali e attività ricreative.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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