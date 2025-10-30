A Milano la cerimonia per i 100 giorni ai Giochi Milano-Cortina 2026 (2)

MILANO (ITALPRESS/XINHUA) – Dodici “tedofori digitali” posano con le mascotte Tina e Milo dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, insieme ai podi appena svelati. Una cerimonia che segna i 100 giorni all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 si è tenuta al Palazzo Lombardia di Milano, dove gli organizzatori hanno svelato i podi ufficiali e hanno introdotto i 12 “tedofori digitali”, a simboleggiare l’inizio della fase finale dei preparativi per l’evento.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).