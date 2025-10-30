A Milano la cerimonia per i 100 giorni ai Giochi Milano-Cortina 2026 (2)

(251030) -- MILAN, Oct. 30, 2025 (Xinhua) -- Twelve "digital torchbearers" pose with Milano-Cortina 2026 Olympic and Paralympic Games mascots Tina and Milo, along with newly unveiled podiums during a ceremony marking 100 days to the opening of the Milano-Cortina 2026 Olympic Winter Games at Palazzo Lombardia in Milan, Italy, Oct. 29, 2025. A ceremony marking 100 days to the opening of the Milano-Cortina 2026 Olympic Winter Games was held at Palazzo Lombardia in Milan, where organizers unveiled the official podiums for the Olympic and Paralympic Games and introduced 12 "digital torchbearers", symbolizing the start of the final stage of preparations for the event. (Xinhua/Li Jing)

MILANO (ITALPRESS/XINHUA) – Dodici “tedofori digitali” posano con le mascotte Tina e Milo dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, insieme ai podi appena svelati. Una cerimonia che segna i 100 giorni all’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 si è tenuta al Palazzo Lombardia di Milano, dove gli organizzatori hanno svelato i podi ufficiali e hanno introdotto i 12 “tedofori digitali”, a simboleggiare l’inizio della fase finale dei preparativi per l’evento.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE