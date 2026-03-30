A Chongqing oltre 800 aziende alla China Medical Equipment Conference & Medical Equipment Exhibition (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff mostra un sistema a ultrasuoni per il trattamento dei tumori durante la China Medical Equipment Conference & Medical Equipment Exhibition 2026, in corso al Chongqing International Expo Center, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 29 marzo 2026.

La rassegna, della durata di quattro giorni, si è aperta giovedì scorso con la partecipazione di oltre 800 aziende, che hanno presentato numerosi risultati innovativi e tecnologie d’avanguardia nel settore delle apparecchiature mediche.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).