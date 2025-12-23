80 anni dopo la guerra, il mondo deve salvaguardare l’ordine internazionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ottant’anni fa, il mondo conquistò una grande vittoria nella guerra contro il fascismo. Al costo di decine di milioni di vite, l’umanità sconfisse le forze fasciste, difese la civiltà umana e, tra le rovine della guerra, costruì l’ordine internazionale del dopoguerra con le Nazioni Unite al suo centro, nella speranza di prevenire future calamità.

Eppure, mentre il mondo celebra l’80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha scelto di andare contro il corso della storia. Intervenendo davanti a Diet, ha parlato di un collegamento tra una “situazione che minaccia la sopravvivenza” del Giappone e una “contingenza su Taiwan”, lasciando intendere l’uso della forza contro la Cina.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato shock e preoccupazione diffusi. Rappresentano non solo una palese ingerenza negli affari interni della Cina, ma anche una sfida aperta all’ordine internazionale del dopoguerra, inviando al mondo un messaggio gravemente pericoloso e profondamente fuorviante.

Per tutti coloro che tengono alla pace, la convinzione è inequivocabile: ogni tentativo di riscrivere la storia dell’aggressione, di smantellare l’ordine del dopoguerra o di flirtare con la rinascita del militarismo è destinato a incontrare la ferma opposizione della comunità internazionale ed è sicuro che fallirà. La volontà del popolo cinese di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale è incrollabile, così come rimane salda la determinazione a difendere la vittoria duramente conquistata nella guerra mondiale antifascista.

FATTI STORICI INDISCUTIBILI

Nel Museo di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, è esposto in una teca di vetro un antico orologio da parete, con le lancette delle ore e dei minuti bloccate alla fatidica ora delle 9:00. Sul quadrante si legge l’iscrizione: «Orologio utilizzato durante la cerimonia di firma della resa giapponese nel teatro di guerra cinese».

La cerimonia di firma si tenne a Nanchino il 9 settembre 1945. Yasuji Okamura, allora comandante in capo dell’Esercito di spedizione giapponese in Cina, consegnò alla Cina l’Atto di resa ufficiale del Giappone. Sette giorni prima, sulla USS Missouri, una nave da guerra statunitense ancorata nella baia di Tokyo, l’allora ministro giapponese degli Esteri Mamoru Shigemitsu aveva già firmato la resa del Giappone agli Alleati, inclusa la Cina.

La sconfitta del Giappone è stata uno spartiacque storico fondamentale che ha portato alla costruzione dell’ordine internazionale del dopoguerra, il quale sancisce il ritorno di Taiwan alla Cina.

Taiwan è parte integrante del sacro territorio della Cina fin dai tempi antichi. Il Giappone avviò la prima guerra sino-giapponese nel 1894 e successivamente costrinse il governo Qing a firmare l’iniquo Trattato di Shimonoseki, che portò alla colonizzazione giapponese di Taiwan per 50 anni – il capitolo più cupo della storia dell’isola, segnato da innumerevoli atrocità.

Nel dicembre 1943, Cina, Stati Uniti e Regno Unito emisero la Dichiarazione del Cairo, che stabiliva che tutti i territori sottratti dal Giappone alla Cina, inclusi Taiwan e le isole Penghu, dovessero essere restituiti alla Cina. Il termine “restituiti” indicava sia il riconoscimento dei fatti storici sia una rivendicazione giuridica del fatto che Taiwan appartenesse originariamente alla Cina.

Nel luglio 1945, i tre Paesi firmarono la Dichiarazione di Potsdam, successivamente riconosciuta anche dall’Unione Sovietica. Essa ribadiva: “I termini della Dichiarazione del Cairo saranno attuati e la sovranità giapponese sarà limitata alle isole di Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku e a quelle isole minori che verranno da noi determinate.”

Questo documento giuridicamente vincolante ha fornito una base legale inattaccabile per il ritorno di Taiwan alla Cina. Il Giappone, nei propri documenti di resa, si impegnò ad “attuare in buona fede le disposizioni della Dichiarazione di Potsdam”.

Il 25 ottobre dello stesso anno, il governo cinese annunciò la ripresa dell’esercizio della sovranità su Taiwan e a Taipei si tenne la cerimonia per accettare la resa del Giappone nel teatro di guerra cinese delle potenze alleate. Da quel momento, la Cina ha recuperato Taiwan sia de jure sia de facto attraverso una serie di documenti aventi efficacia giuridica internazionale.

Nell’ottobre 1971, la 26esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, a stragrande maggioranza, la Risoluzione 2758, che stabilisce di restituire tutti i diritti alla Repubblica Popolare Cinese e di riconoscere i rappresentanti del suo governo come gli unici legittimi rappresentanti della Cina presso le Nazioni Unite.

Questa mozione ha risolto una volta per tutte le questioni politiche, giuridiche e procedurali relative alla rappresentanza della Cina presso le Nazioni Unite e riguarda l’intero Paese, compresa Taiwan. Essa ha inoltre chiarito che la Cina ha un solo seggio alle Nazioni Unite, per cui non esistono né “due Cine” né “una Cina, una Taiwan”.

Il principio di una sola Cina non ha solo riscosso consenso a livello internazionale, ma ha anche posto le basi politiche per la normalizzazione delle relazioni sino-giapponesi. Il Comunicato congiunto sino-giapponese del 1972 afferma esplicitamente che “il governo del Giappone riconosce il governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legale della Cina” e che “il governo della Repubblica Popolare Cinese ribadisce che Taiwan è una parte inalienabile del territorio della Repubblica Popolare Cinese. Il governo del Giappone comprende pienamente e rispetta questa posizione del governo della Repubblica Popolare Cinese e mantiene fermamente la propria posizione in conformità con l’Articolo 8 della Dichiarazione di Potsdam”.

Questa posizione è stata esplicitamente ribadita in tre successivi documenti politici firmati da Cina e Giappone. Essi costituiscono l’impegno solenne assunto dal governo giapponese e gli obblighi internazionali che esso deve adempiere in quanto Paese sconfitto nella Seconda guerra mondiale.

Pertanto, le dichiarazioni provocatorie di Takaichi sulla questione di Taiwan, rilasciate poco dopo l’assunzione dell’incarico, hanno segnato una serie di “prime volte” per un leader giapponese dalla fine della Seconda guerra mondiale. È la prima volta dal 1945 che un leader giapponese sostiene in un contesto ufficiale l’idea che “una contingenza su Taiwan è una contingenza per il Giappone” e la collega all’esercizio del diritto di autodifesa collettiva; è la prima volta che il Giappone manifesta l’ambizione di intervenire militarmente nella questione di Taiwan; ed è la prima volta che il Giappone solleva una minaccia di uso della forza contro la Cina.

Queste dichiarazioni provocatorie costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e delle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, minano seriamente l’ordine internazionale del dopoguerra e contravvengono allo spirito del principio di una sola Cina e dei quattro documenti politici tra i due Paesi. Esse hanno inoltre gravemente compromesso le basi politiche delle relazioni sino-giapponesi e hanno profondamente offeso il popolo cinese.

Il cosiddetto “Trattato di San Francisco” citato da Takaichi è stato emanato escludendo importanti attori della Seconda guerra mondiale, come la Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Sovietica, al fine di perseguire un accordo di pace separato con il Giappone. Tale documento va contro la disposizione che vieta la conclusione di armistizi o trattati di pace separati con i nemici, contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite firmata nel 1942 da 26 Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, e viola lo Statuto delle Nazioni Unite e i principi fondamentali del diritto internazionale.

I fatti storici non possono essere alterati. Lo status di Taiwan come parte inalienabile della Cina è ampiamente documentato, verificabile e giuridicamente fondato. Non cambierà con il passare del tempo né potrà essere indebolito da manipolazioni politiche.

Il Giappone deve fare i conti con la propria storia di aggressione, riflettere profondamente sui propri crimini e offrire scuse sincere. Le errate dichiarazioni di Takaichi sulla questione di Taiwan, presentate come risposta a una presunta ‘situazione che minaccia la sopravvivenza’ del Giappone, insieme alle sue minacce di intervento militare, sfidano apertamente gli esiti vittoriosi della Seconda guerra mondiale, cercando di fatto di negare l’ordine internazionale del dopoguerra e di far risorgere il militarismo giapponese.

LO SPETTRO DEL MILITARISMO

Il fatto che il Giappone non abbia mai eliminato a fondo l’ideologia militarista nel periodo del dopoguerra ha portato all’emergere di figure come Takaichi. Nel corso dei decenni, le forze di destra giapponesi hanno cospirato per ripristinare le proprie agende.

Dopo la sconfitta e la resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale, il Paese – in quanto principale artefice dell’aggressione – avrebbe dovuto affrontare una resa dei conti completa. La Dichiarazione di Potsdam stabiliva chiaramente che “devono essere eliminate per sempre l’autorità e l’influenza di coloro che hanno ingannato e fuorviato il popolo giapponese inducendolo a intraprendere la conquista del mondo”.

Tuttavia, con l’inizio della Guerra fredda, la politica statunitense nei confronti del Giappone cambiò radicalmente – dal suo indebolimento e smilitarizzazione al sostegno verso il Paese e al suo riarmo. Di conseguenza, la resa dei conti con il militarismo giapponese rimase incompiuta. Anche una politica volta a espellere i militaristi dalle sfere politica, economica e pubblica fu sospesa, consentendo a molte figure dell’epoca bellica di tornare al potere.

Il caso più emblematico è quello di Nobusuke Kishi. Erede del militarismo, che aveva ricoperto l’incarico di ministro del Commercio e dell’Industria nel governo di Hideki Tojo ed era stato detenuto come sospetto criminale di guerra di classe A, Kishi tornò inaspettatamente sulla scena politica e divenne primo ministro del Giappone nel 1957. La sua ascesa segnò la ‘rinascita’ delle forze militariste nel Giappone del dopoguerra. Atsushi Koketsu, professore emerito dell’Università di Yamaguchi, ha osservato che il sistema politico giapponese del dopoguerra è stato in parte costruito da coloro che avevano condotto guerre di aggressione, aggiungendo che la loro influenza persiste ancora oggi.

Di conseguenza, le forze di destra giapponesi sono state incoraggiate a crescere e a radicarsi. Per decenni, esse hanno lavorato per far riemergere il militarismo, negare la storia di aggressione del Giappone e liberarsi dai vincoli dell’ordine internazionale del dopoguerra.

I loro tentativi sono stati evidenti in azioni come le visite al Santuario Yasukuni. Durante la guerra, Yasukuni servì come strumento di indottrinamento militarista, glorificando la “lealtà all’imperatore”. Dopo che nel 1978 vi furono segretamente consacrati 14 criminali di guerra di classe A, tra cui Hideki Tojo, il santuario è diventato un simbolo della glorificazione della guerra di aggressione del Giappone. Da allora, i politici giapponesi hanno continuato a visitare il santuario. La stessa Takaichi lo ha definito pubblicamente “un santuario per la pace” e negli ultimi anni lo ha visitato quasi ogni anno.

Per manipolare l’istruzione pubblica e l’opinione popolare, la destra giapponese ha a lungo promosso il revisionismo storico per “riscrivere” i crimini di guerra. Essi sostengono che il Giappone abbia combattuto per “autoconservazione e autodifesa”. Tentano inoltre di screditare il riconoscimento dei crimini di guerra definendolo una ‘visione masochistica della storia’. Nel 1997, alcuni studiosi di destra hanno fondato la Società giapponese per la riforma dei libri di testo di storia, che ha collaborato con politici di destra per promuovere revisioni dei manuali scolastici. Termini come “invasione” della Cina sono stati attenuati in “avanzata” o “ingresso”, mentre atrocità come il Massacro di Nanchino e il reclutamento forzato delle ‘donne di conforto’ sono state etichettate come ‘controverse’.

Questi esponenti della destra cercano inoltre ogni occasione per “liberare” le forze armate giapponesi dai vincoli. Il pilastro della Costituzione pacifista del Giappone è l’Articolo 9, che rinuncia al diritto della nazione di fare la guerra o di ricorrere alla forza militare per risolvere controversie internazionali. Per decenni, questo articolo ha rappresentato un vincolo fondamentale alle ambizioni militari del Giappone.

Tuttavia, i gruppi di destra hanno lavorato instancabilmente per indebolire proprio questa clausola. Dopo la fine della Guerra del Golfo, il Giappone inviò dragamine nella regione del Golfo, segnando il primo dispiegamento all’estero delle Forze di autodifesa (SDF). Durante la guerra in Afghanistan, il Giappone inviò unità navali per offrire rifornimenti di carburante alle forze statunitensi, rappresentando il primo dispiegamento all’estero delle SDF in tempo di guerra. Nella guerra in Iraq, il personale delle SDF fu dispiegato sul territorio iracheno, segnando la prima volta che veniva inviato in una terra straniera nel mezzo di un conflitto attivo.

Il raggio operativo delle forze militari giapponesi ha continuato ad ampliarsi, svuotando progressivamente i principi della sua Costituzione pacifista.

Questa tendenza ha subito una marcata accelerazione durante l’amministrazione di Shinzo Abe. Nel 2015, il governo giapponese ha imposto una nuova legge sulla sicurezza che consente al Giappone di esercitare il diritto di autodifesa collettiva quando Paesi “strettamente legati al Giappone” vengono attaccati. Ciò ha creato un varco legale per il passaggio del Giappone da una postura difensiva a una offensiva.

Ora Takaichi, che si proclama erede politica di Abe, tenta di spingere questa già pericolosa reinterpretazione verso un territorio ancora più rischioso per il Giappone e per la regione. Finché il Giappone non affronterà con onestà e autocontrollo questa eredità irrisolta, lo spettro del militarismo continuerà a insinuarsi nella sua politica, con conseguenze che vanno ben oltre i suoi confini.

L’ascesa politica di Takaichi è stata coltivata nel terreno avvelenato del revisionismo storico. Dal mettere in discussione la Dichiarazione Murayama, considerata l’apice delle scuse del Giappone per le proprie colpe prima e durante la Seconda guerra mondiale, al negare il Massacro di Nanchino e glorificare simboli militaristi, si è allineata a fazioni che rifiutano di fare i conti con il passato di aggressione del Giappone. Ancora più allarmante, i media giapponesi hanno rivelato che Takaichi è stata in passato fotografata insieme a un leader di un gruppo neonazista in Giappone.

Per decenni, politici di destra giapponesi come Takaichi sono rimasti intrappolati in una visione del mondo vecchia di un secolo, incapaci – o non disposti – ad andare oltre la mentalità che un tempo alimentò l’aggressione del Giappone. La loro percezione della Cina non è definita da fatti o sviluppi contemporanei, ma dalla nostalgia per ambizioni imperialiste, dalla negazione delle atrocità di guerra e dal disprezzo per gli impegni solenni assunti dal Giappone al momento della normalizzazione delle relazioni con la Cina.

L’amministrazione Takaichi sembra inoltre desiderosa di distogliere l’attenzione dalle difficoltà interne, tra cui un governo di minoranza, il calo del sostegno al Partito Liberal Democra di Takaichi e l’insoddisfazione per la governance, mettendo in scena una politica estera di confronto.

Spinta da molteplici fattori, Takaichi ha accelerato la sua agenda pericolosa. Non solo ha rilasciato dichiarazioni sconsiderate sulla questione di Taiwan, ma ha anche promosso un drastico aumento della spesa per la difesa, cercato di rivedere documenti chiave in materia di sicurezza, tentato di allentare ulteriormente le restrizioni sulle esportazioni di armi, accennato allo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare e persino ventilato la revisione dei tre principi non nucleari del Giappone.

Di fronte a chiari fatti storici e giuridici, Takaichi non solo non ha riconosciuto i propri errori né ritirato le proprie fallacie, ma le ha anzi intensificate. Ciò dimostra pienamente che le sue dichiarazioni su Taiwan non sono state affatto uno scivolone momentaneo, bensì una deliberata esposizione delle sue intenzioni politiche. Alcune voci lucide in Giappone hanno osservato che Takaichi è vittima di almeno due errori di valutazione fatali.

In primo luogo, ha mal giudicato il contesto internazionale. Un editoriale dell’Asahi Shimbun ha sottolineato con forza che, in un momento in cui gli Stati Uniti cercano di stabilizzare le relazioni con la Cina, le dichiarazioni di Takaichi “mancano di una prospettiva ampia”, scuotendo le fondamenta della diplomazia giapponese. Altri commentatori hanno osservato che Takaichi stava cercando di legare gli Stati Uniti alla sua agenda rischiosa e di far sì che Washington ‘pagasse il conto’, il che non è altro che una pericolosa scommessa politica.

In secondo luogo, ha mal giudicato la determinazione della Cina. La questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali della Cina ed è la linea rossa che non deve essere oltrepassata. Sfidando gli interessi vitali della Cina, ella è destinata ad affrontare una risposta ferma e risoluta da parte cinese.

CRIMINI DI GUERRA NON ESPIATI

La forte reazione della Cina non sorprende affatto. La retorica della “crisi che minaccia la sopravvivenza” è fin troppo familiare al popolo cinese. Gli aggressori imperialisti giapponesi utilizzarono un pretesto simile per scatenare una guerra di aggressione durata 14 anni contro la Cina. Nel 1931, i militaristi giapponesi, sostenendo che “Manciuria e Mongolia sono la linea vitale del Giappone”, inscenarono l’Incidente del 18 settembre per occupare la Cina nord-orientale. Nel 1937 ripeterono la stessa tattica con l’Incidente del 7 luglio, lanciando una guerra di aggressione su vasta scala contro la Cina.

Le recenti dichiarazioni di Takaichi presentano un’allarmante somiglianza con la retorica utilizzata dall’establishment militare giapponese prima della Seconda guerra mondiale. Allora, l’affermazione secondo cui “Manciuria e Mongolia sono la linea vitale del Giappone” fu usata come pretesto per l’aggressione da parte di Tokyo. Oggi, la retorica secondo cui “una contingenza su Taiwan è una contingenza per il Giappone” tenta di trascinare Taiwan della Cina nel cosiddetto ‘perimetro di sicurezza’ giapponese. Mosse così pericolose odorano di militarismo.

Sminuendo l’aggressione bellica del Giappone e amplificando al contempo l’impatto dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, le forze di destra del Paese cercano di trasformarsi da carnefici in vittime.

Il Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente lo ha chiarito da tempo: il Giappone ha avviato crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Come affermò Telford Taylor, uno dei principali procuratori del Tribunale militare internazionale di Norimberga, i bombardamenti atomici posero fine a una guerra della quale il governo giapponese portava la responsabilità diretta.

Tuttavia, i gruppi di destra in Giappone continuano a cercare di vendere la menzogna secondo cui il Paese avrebbe cercato di “liberare l’Asia” e costruire una ‘Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale’. La storia dimostra che la loro ‘co-prosperità’ implicò massacri di massa, saccheggi, lavoro forzato e spoliazione culturale. Solo in Cina, 35 milioni di soldati e civili cinesi furono uccisi o feriti durante la guerra, senza contare le innumerevoli città e località ridotte in macerie e le decine di milioni di persone sfollate a causa dell’aggressione giapponese.

Cercando di eludere i propri crimini di guerra, il Giappone si sottrae a obblighi chiaramente definiti dal diritto internazionale. Che si tratti dell’affermazione di Abe secondo cui i giapponesi ‘non possono più sopportare il destino di continuare a chiedere scusa’, o della spinta intensificata di Takaichi a distaccarsi dall’ordine internazionale del dopoguerra, questi politici giapponesi cercano di sottrarsi alla responsabilità storica.

Dopo la Seconda guerra mondiale, i leader tedeschi hanno adottato misure concrete per risarcire le vittime ed educare le future generazioni sul passato bellico della Germania. Come ha osservato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroder, affrontare la storia con prudenza e autocritica genera rispetto.

Il primo dicembre, il governo tedesco ha annunciato che costruirà un memoriale dedicato alle vittime polacche del regime nazista. Durante i recenti colloqui a Berlino con il primo ministro polacco in visita Donald Tusk, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito che la memoria della Seconda guerra mondiale non è un capitolo chiuso, ma una responsabilità permanente.

“Il passato non finisce mai”, ha affermato Merz, osservando che ricordare e fare i conti con la storia “non sarà mai un processo concluso” e che la Germania resta fedele alla propria responsabilità storica.

La storia dimostra che negare o ‘riscrivere’ l’aggressione avrà un enorme impatto negativo sul futuro di un Paese. Come può una nazione che rifiuta di riconoscere la propria storia conquistare la fiducia o il rispetto della comunità internazionale?

L’IMPEGNO DELLA CINA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA

È evidente che un Giappone che rifiuta di riflettere sinceramente sul proprio passato mentre accelera l’espansione militare rischia di diventare nuovamente una fonte di instabilità regionale. La postura regressiva di Takaichi ha già suscitato forti critiche sia all’interno sia all’esterno del Paese.

In Giappone, l’abbandono da parte di Takaichi dell’impegno del dopoguerra per la pace e la rottura del consenso sociale hanno accresciuto la preoccupazione pubblica che il Paese possa ancora una volta ripetere gli errori del passato ed essere trascinato nelle fiamme della guerra. Diversi ex primi ministri l’hanno apertamente criticata per aver oltrepassato i limiti, mentre numerosi parlamentari e gruppi civici hanno messo in dubbio la sua idoneità a ricoprire la carica di primo ministro. Accademici e organi di stampa hanno avvertito che le sue azioni sconsiderate rischiano di isolare diplomaticamente il Giappone e di danneggiarne l’economia.

A livello regionale, le mosse pericolose dell’amministrazione Takaichi hanno minato l’ordine internazionale del dopoguerra che per lungo tempo ha garantito pace e sviluppo duraturi nell’Asia-Pacifico. Paesi tra cui Russia, Corea del Sud e Myanmar hanno espresso critiche.

Sul piano globale, le dichiarazioni di Takaichi che collegano una “situazione che minaccia la sopravvivenza” del Giappone alla questione di Taiwan hanno nuovamente riacceso nella comunità internazionale i dolorosi ricordi del militarismo. Come ha osservato Robert Barwick, presidente nazionale dell’Australian Citizens Party, le affermazioni di Takaichi minano “sia la sicurezza del Giappone, sia la sicurezza dell’intera regione”.

Il mondo di oggi è ben diverso da quello del passato, e la Cina di oggi non è più quella di un secolo fa.

Il popolo cinese ha sempre apprezzato la pace e resta impegnato a perseguire la riunificazione pacifica. Tuttavia, sulle questioni fondamentali che riguardano la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, la Cina non cederà né scenderà a compromessi. Qualsiasi tentativo di interferire negli affari interni della Cina o di ostacolare la sua riunificazione nazionale sarà affrontato con contromisure decisive.

Ottant’anni fa, di fronte al militarismo giapponese, il popolo cinese lottò per la sopravvivenza nazionale, la rinascita della nazione e la causa della giustizia umana. Oggi la Cina è ancora più capace e più determinata a salvaguardare la pace duramente conquistata.

Pace e sviluppo sono le tendenze dominanti del nostro tempo e l’aspirazione condivisa di tutti i popoli. In qualità di membro fondatore delle Nazioni Unite e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la Cina si schiererà fermamente dalla parte giusta della storia. Insieme a tutte le nazioni e i popoli impegnati per la pace, la Cina difenderà l’ordine internazionale del dopoguerra, tutelerà la vittoria della Seconda guerra mondiale e garantirà che la bandiera della pace e della giustizia continui a sventolare alta.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).