Da Messi a Cristiano Ronaldo passando per Ancelotti e De Paul: campioni e curiosità religiose

ROMA (ITALPRESS) – Ha fatto il giro del mondo, via web, il frame di un video di Lionel Messi e Rodrigo de Paul che festeggiano il passaggio ai sedicesimi di finale negli spogliatoi argentini davanti a un simulacro della Virgen de Luján, Patrona del Paese sudamericano, cui i calciatori affidano tutte le sfide più importanti.

Quest’immagine è sulla copertina di ‘Maria con te’, settimanale mariano del ‘Gruppo Editoriale San Paolo’, che sul numero in edicola dedica un ampio servizio sulle curiosità e gli insospettabili risvolti mariani dei mondiali di calcio. Dalle cappelle di tre stadi messicani con le effigi della Madonna di Guadalupe e della Vergine della Quercia, al rosario che il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, teneva tra le mani un anno fa durante la sua visita al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, poco dopo la sua nomina.

Senza contare il debole di Cristiano Ronaldo, al suo sesto mondiale col Portogallo, per Nostra Signora di Fatima, cui è devotissima la futura moglie, Georgina Rodriguez, o per la Madonna della Medaglia Miracolosa, cui lo affida sempre sua madre.

Ci sono poi storie che affiorano dal passato: da quello più lontano, come il pellegrinaggio pre-mundial alla Virgen de Copacabana del Cerro venerata a Tilcara, nel Nord dell’Argentina, col dolce appellativo di Mamita voluto dall’allora ct Carlos Salvador Bilardo, con tanti risvolti portati a galla da Juan Ignacio Provéndola nel libro Operativo Tilcara 86, a quello più recente, come nella Coppa del Mondo Fifa in Qatar del 2022, in cui si scoprirono i tatuaggi del danese Simon Kjær, figlio di un insegnante di religione: l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, sul braccio, e, sulla schiena, un grande volto dell’Addolorata ispirato alla Pietà di Michelangelo.

-Foto IPA Agency-

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