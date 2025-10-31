Xi partecipa a prima sessione del 32mo incontro dei leader economici dell’Apec

GYEONGJU (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla prima sessione del 32mo Incontro dei leader economici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) e tiene un discorso intitolato “Costruire un’economia inclusiva e aperta dell’Asia-Pacifico per tutti” a Gyeongju, Repubblica di Corea, 31 ottobre 2025. Venerdì è iniziata a Gyeongju la prima sessione del 32mo Incontro dei leader economici dell’APEC.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).