Xi partecipa a prima sessione del 32mo incontro dei leader economici dell’Apec

(251031) -- GYEONGJU, Oct. 31, 2025 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping attends the first session of the 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting and delivers a speech titled "Building an Inclusive Open Asia-Pacific Economy for All" in Gyeongju, South Korea, Oct. 31, 2025. The first session of the 32nd APEC Economic Leaders' Meeting kicked off in Gyeongju, South Korea, on Friday. (Xinhua/Huang Jingwen)

GYEONGJU (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping partecipa alla prima sessione del 32mo Incontro dei leader economici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) e tiene un discorso intitolato “Costruire un’economia inclusiva e aperta dell’Asia-Pacifico per tutti” a Gyeongju, Repubblica di Corea, 31 ottobre 2025. Venerdì è iniziata a Gyeongju la prima sessione del 32mo Incontro dei leader economici dell’APEC.

