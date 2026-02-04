Xi invita Cina e Russia a rafforzare cooperazione in vari settori

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e la Russia “dovrebbero intensificare gli scambi di alto livello e rafforzare la cooperazione pragmatica in vari settori”, ha dichiarato mercoledì il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un incontro virtuale con il presidente russo Vladimir Putin.

Osservando che quest’anno ricorre il 30° anniversario dell’istituzione del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia, Xi ha affermato che i due Paesi dovrebbero garantire che le relazioni bilaterali continuino a svilupparsi nella giusta direzione, attraverso un coordinamento strategico più profondo e una più proattiva assunzione delle responsabilità dei grandi Paesi.

