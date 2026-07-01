PECHINO (CINA) (XINHUA) – Il Partito Comunista Cinese (PCC) vanta qualità eccellenti senza pari tra gli altri partiti politici e le altre forze politiche, ha dichiarato oggi a Pechino Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC.

Xi, che è anche presidente della Cina e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni intervenendo a un raduno celebrativo per il 105esimo anniversario della fondazione del PCC.

Il PCC resta impegnato nella ricerca della verità e aderisce sempre alla giusta direzione, ha affermato Xi.

Il Partito è profondamente radicato nel popolo e vanta sempre solide fondamenta, ha osservato.

Xi ha dichiarato che il PCC si assume con coraggio le sue missioni storiche e mantiene sempre l’iniziativa strategica.

Il PCC segue la tendenza dello sviluppo e resta sempre all’avanguardia dei tempi, ha osservato Xi.

Ha affermato che il PCC ha il coraggio e la capacità di lottare ed è sempre fiducioso nella vittoria.

Il PCC si concentra sul costante auto-miglioramento ed è sempre pieno di vitalità, ha affermato Xi.

(XINHUA).