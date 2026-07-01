Xi esorta il PCC a realizzare le missioni della nuova era

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Tutti i membri del Partito Comunista Cinese (PCC) devono restare saldi nelle proprie convinzioni e avanzare con sforzi continui per realizzare le missioni del Partito nella nuova era e nel nuovo cammino, ha dichiarato oggi Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC.

Xi, che è anche presidente della Cina e presidente della Commissione militare centrale, ha formulato queste osservazioni intervenendo a un raduno celebrativo per il 105esimo anniversario della fondazione del PCC a Pechino.

L’intero Partito deve attenersi alla teoria di base, alla linea di base e alla politica di base del Partito, ha affermato Xi.

L’intero Partito deve sempre fare affidamento sul popolo per creare grandi risultati storici, ha sottolineato Xi.

L’intero Partito deve rispondere attivamente ai rischi e alle sfide sul cammino da percorrere, ha osservato Xi.

L’intero Partito deve promuovere costantemente la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, ha affermato Xi.

L’intero Partito deve portare avanti con sforzi costanti l’autogoverno pieno e rigoroso del Partito, ha evidenziato Xi.

(XINHUA)