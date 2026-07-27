Le fiorettiste azzurre fanno doppietta a Hong Kong e riaggiornano la storia: Favaretto campionessa del mondo, Errigo è d’argento

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Luccica d’oro e d’argento l’Italia del fioretto femminile ai Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026: Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo sale sul secondo gradino del podio dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia e un meraviglioso abbraccio con la leggendaria capitana che a 38 anni (ben 17 di distanza dalla prima volta ad Antalya 2009) sale per la 24^ volta sul podio iridato (11^ individuale), a -2 dalla regina del fioretto Valentina Vezzali che detiene il record di tutti i tempi. Medaglia sfiorata per le altre due azzurre: 5^ Martina Batini e 6^ Anna Cristino.

Per la prima volta in questa kermesse iridata, che vede la spedizione azzurra svettare in testa al Medagliere al termine del programma delle gare individuali con il bottino di cinque medaglie (un oro e quattro argenti), una giornata trionfale conclusa sulle note dell’Inno di Mameli e che riaggiorna la grande storia italiana ai Campionati del Mondo. Quella della fiorettista Martina Favaretto, infatti, è la 125^ medaglia d’oro nella storia dei Mondiali a un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria che fu di Giorgio Chiavacci (fioretto maschile) a Budapest nel 1926. Nel complesso, con questi due podi, il fioretto femminile azzurro sale a quota 98 medaglie iridate. Numeri da record, che vede l’arma guidata dal CT Simone Vanni riaggiornare la storia con un’impresa memorabile.

LA GIORNATA – Devastante il percorso di gara di Martina Favaretto fino alla “zona podio”: nel primo turno vittoria per 15-5 sulla britannica Tsang, poi un ancor più netto 15-4 sulla russa Mamedova. Stessa musica negli ottavi, vinti ancora con il punteggio di 15-4 sulla canadese Guo. Nel match che valeva la medaglia, la 24enne delle Fiamme Oro non ha fatto sconti a Nadia Hayes, altra portacolori del Canada, superata 15-3. La splendida cavalcata dell’allieva del maestro Mauro Numa, seguita a fondo pedana dal CT Simone Vanni, è proseguita con il successo per 14-11 in una combattuta semifinale contro la giapponese Yuka Ueno, che è valso il pass per l’ultimo atto. La finalissima ha incoronato Martina Favaretto: la campionessa di Noale classe 2001 ha concretizzato la missione nella prima frazione: 15-7 contro Arianna Errigo, la sua mitica capitana, e poi incredulità e commozione per una storica impresa tutta italiana. A proposita della “leggendaria” medaglia d’argento, il cammino di Arianna Errigo è iniziato con un 15-9 su Ku, portacolori di Macao, ed è proseguita con il successo per 15-10 contro la cinese Fu. Sempre più in fiducia, la campionessa dei Carabinieri ha battuto 15-6 la coreana Park, prima d’affrontare nel derby azzurro dei quarti di finale Anna Cristino. Dopo un iniziale vantaggio della 24enne toscana, Arianna ha preso il comando del match e ha chiuso sul 15-7 tra lacrime d’emozione e l’abbraccio dei due gemelli che erano sugli spalti. In semifinale Arianna, seguita a fondo pedana per la prima volta in un Mondiale dal maestro e marito Luca Simoncelli, ha dominato anche la sfida contro l’ucraina Alina Poloziuk, superata 15-7. Infine, l’argento e l’abbraccio da brividi con la sua giovane compagna Martina Favaretto, prima di festeggiare con il Presidente federale Luigi Mazzone, il Capo delegazione Daniele Garozzo e tutto il team italiano, insieme al Vice Consore Generale d’Italia a Hong Kong, Giulio Gubert.

LE ALTRE PRESTAZIONI

Ai piedi del podio le altre due fiorettiste azzurre. Martina Batini ha sconfitto la polacca Zurawska (15-8) e le ungheresi Kondricz (15-10) e Pasztor (15-12), vedendo sfumare la medaglia solo nel quarto di finale contro l’ucraina Poloziuk (15-9) che ha dirottato Batini al 5° posto. Ha invece chiuso in 6^ posizione Anna Cristino, che ha eliminato, una dopo l’altra, la neozelandese Chan (15-8), la greca Kontochristopoulou (14-9) e la russa Martynova (15-5, cedendo solo nel derby italiano contro la capitana Arianna Errigo (15-6). Bottino finale: quattro fiorettiste dell’Italia tra le prime sei classificate al Mondiale. Lontani dal podio, invece, gli azzurri della sciabola maschile. Il migliore è stato Michele Gallo, fermato ai sedicesimi di finale dal francese Sebastien Patrice (15-9) e classificatosi 28°, mentre al primo turno erano stati eliminati Pietro Torre (39°), Cosimo Bertini (42°) e Matteo Neri (49°).

DA DOMANI LE SQUADRE – Domani ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 inizierà l’ultimo trittico di giornate con le gare a squadre: si partirà con i Team Events di fioretto maschile e spada femminile. Il Commissario tecnico dei fiorettisti Simone Vanni schiererà Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini. L’Italia delle spadiste, guidata dal CT Dario Chiadò, sarà invece in pedana con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio). Le finali per il bronzo e per l’oro, dalle ore 11 italiane, saranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport (sul web RAI Play) ed Eurosport 2 (con tutte le piattaforme da Dazn a HBO e Discovery). Sui canali social della FIS e sulla pagina Youtube di Federscherma tutti gli aggiornamenti e le voci dei protagonisti del Mondiale di Hong Kong 2026.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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