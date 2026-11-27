MESSINA (ITALPRESS) – Ricerca, internazionalizzazione, diritto allo studio e innovazione. Sono questi i principali assi strategici dell’Università di Messina per il nuovo anno accademico 2026/2027, il 479esimo dalla fondazione dell’Ateneo. La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, ospite d’onore della giornata. Nel suo intervento, la rettrice Giovanna Spatari ha tracciato un bilancio dei primi tre anni di mandato, illustrando i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo dell’università peloritana. Tra i dati più significativi quelli relativi alla ricerca.

Nel corso del 2026 sono stati finanziati 41 progetti per un valore complessivo superiore a 42 milioni di euro, ai quali si aggiungono oltre 34 milioni di agevolazioni. Particolarmente rilevante l’investimento sulle nuove generazioni di studiosi: la programmazione dell’Ateneo prevede 90 posizioni per ricercatori in tenure track, alle quali si sono aggiunte altre 24 attraverso il Piano straordinario. A queste si affiancano circa 50 progressioni di carriera.

“Abbiamo scelto di destinare risorse al futuro di chi oggi muove i primi passi nella ricerca”, ha sottolineato Spatari, evidenziando il contributo dei giovani ricercatori ai risultati ottenuti dall’Ateneo anche nell’ultima valutazione della qualità della ricerca. Un altro settore strategico è quello dell’internazionalizzazione. L’Università di Messina accoglie oggi oltre 4 mila studenti internazionali e, secondo alcuni osservatori indipendenti, si colloca al primo posto tra gli atenei medio-grandi per numero di immatricolati internazionali, che superano quota mille. Un risultato che testimonia la crescente capacità attrattiva dell’Ateneo e che richiede un ulteriore rafforzamento dei servizi di accoglienza, dell’assistenza e delle opportunità offerte agli studenti provenienti dall’estero.

Per l’anno accademico 2026/2027 l’offerta formativa si è arricchita di tre nuovi percorsi: Heritage Innovation Engineering e Global Security Studies, entrambi in lingua inglese, e Big Data per le Scienze economiche. I nuovi corsi puntano a rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle nuove competenze richieste nei settori tecnologici, economici e della sicurezza. Sul fronte del diritto allo studio, la rettrice ha confermato la no tax area fino a 28 mila euro di Isee universitario, una soglia superiore a quella nazionale, fissata a 22 mila euro.

“Mai più nessuno deve rinunciare a un percorso di studi per ragioni economiche”, ha ribadito Spatari, ricordando anche le misure di esenzione previste per gli orfani a causa di femminicidio e per le donne vittime di violenza di genere. Tra gli interventi realizzati figurano il nuovo Polo culturale nei locali che ospitavano la filiale della Banca d’Italia, la Stanza Rosa e il rinnovamento delle aule studio, con orari di apertura progressivamente estesi anche nelle ore serali. Importante anche il servizio di sostegno psicologico, attualmente garantito attraverso cinque sportelli di ascolto, ai quali si aggiungerà una sesta struttura.

Nel bilancio della rettrice anche il risultato ottenuto nell’ambito dell’Agenda 2030: nel 2026 l’Università di Messina si è collocata al primo posto in Italia e al ventiseiesimo nel mondo per l’obiettivo dedicato alla salute e al benessere. Spatari ha poi affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, annunciando il lavoro di un gruppo appositamente costituito per elaborare linee guida e modelli operativi destinati a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, tutelando i dati personali e il lavoro intellettuale. Ampio spazio è stato riservato anche alla violenza di genere e al benessere della comunità universitaria, con il richiamo al questionario avviato a Messina durante gli Stati generali e successivamente esteso a livello nazionale. Un’iniziativa finalizzata a comprendere meglio le situazioni di violenza, gli ostacoli alla richiesta di aiuto e l’efficacia dei servizi di ascolto.

Sul rapporto tra università e territorio, la rettrice ha richiamato i dati del Rapporto AlmaLaurea 2026. Il 90% dei laureati si dichiara complessivamente soddisfatto dell’esperienza universitaria. Resta tuttavia il divario occupazionale rispetto alla media nazionale: a un anno dalla laurea magistrale il tasso di occupazione è del 69,7%, contro l’80,8% nazionale, mentre a cinque anni raggiunge l’89,9%, rispetto al 94,4%. Positivo il dato relativo all’efficacia del titolo di studio: l’85,9% degli occupati a cinque anni ritiene la laurea conseguita efficace per il lavoro svolto, contro il 75,1% della media italiana. Il 54,8% dei laureati magistrali occupati a cinque anni lavora in Sicilia.

“Vorrei che ciascuno potesse scegliere dove vivere con la stessa libertà con cui ha scelto che cosa studiare”, ha affermato Spatari, sottolineando la necessità di rafforzare la collaborazione con imprese, professioni e istituzioni per creare nuove opportunità occupazionali nel Mezzogiorno. Nel corso della cerimonia la rettrice ha affrontato anche le difficoltà legate al finanziamento del sistema universitario e alla manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, chiedendo risorse strutturali adeguate e continuative. Annunciata inoltre una riorganizzazione amministrativa, operativa dal prossimo primo febbraio, che prevede nuove unità funzionali e un’area Campus Life interamente dedicata ai servizi alla comunità universitaria.

In conclusione, Spatari ha rivolto un ringraziamento a docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, richiamando il valore della comunità universitaria e la necessità di proseguire il percorso di crescita. “Il 2027 ci chiede di dare continuità ai risultati raggiunti e concretezza agli impegni presi e, soprattutto, di mantenere lo sguardo proiettato verso il futuro”, ha concluso.

– Foto xr6/Italpress –

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