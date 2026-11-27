ROMA (ITALPRESS) – “C’e l’esigenza di rimuovere la paradossale condizione di ampia precarietà che contrassegna il nostro mondo dei ricercatori, un fronte che è quello su cui si gioca il futuro del Paese e anche la sua collaborazione internazionale con prestigio e autorevolezza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione del Libro Bianco sulla Ricerca che, per il capo dello Stato, “non è soltanto un risultato di ricerca ma anche una pista di lavoro per il futuro”.

– Foto Quirinale –

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