Tennis: China Open 2026, Zheng Qinwen vince il singolare femminile a Pechino (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zheng Qinwen posa con il trofeo durante la cerimonia di premiazione al termine della finale del singolare femminile vinta dall’atleta cinese contro la russa Mirra Andreeva al torneo di tennis China Open 2026 a Pechino, in Cina, l’11 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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