PALERMO (ITALPRESS) – Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, ha accompagnato il Presidente FIGC-LND Sandro Morgana in un incontro con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per discutere e ringraziare il governo regionale per il sostegno al Torneo delle Regioni 2024-2025, che si terrà in Sicilia dall’11 al 18 aprile 2025.

“Il Torneo delle Regioni rappresenta non solo una grande festa dello sport, ma anche un’occasione strategica per promuovere il nostro territorio a livello nazionale. Migliaia di atleti e le loro famiglie arriveranno in primavera per vivere un’esperienza unica che unisce competizione sportiva e scoperta delle bellezze della nostra Sicilia. E’ stato un piacere condividere con Sandro Morgana questo importante momento di confronto con il Presidente Schifani, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso un evento di tale portata”.

Tamajo ha sottolineato il ruolo cruciale del governo Schifani nel garantire il supporto necessario per la realizzazione del torneo: “Il sostegno della Regione è stato fondamentale per portare in Sicilia una manifestazione di rilevanza nazionale come questa, che genererà ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. Il nostro impegno continua, affinchè il torneo diventi un’occasione di crescita per il territorio e per i giovani che parteciperanno”.

Il Torneo delle Regioni, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, coinvolgerà rappresentative di calcio provenienti da tutta Italia, promuovendo i valori dello sport, del fair play e dell’inclusione.

