ROMA (ITALPRESS) – E’ stato un 2 giugno di grande scherma al Pincio, location d’eccezione delle finali dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026: nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica, il team maschile del Centro Sportivo Carabinieri e la formazione femminile delle Fiamme Oro hanno vinto i tricolori a squadre di sciabola. In un’altra serata di spettacolo, arricchita dalla cornice di un pubblico sempre più numeroso, sono andati in scena due assalti avvincenti ed entrambi decisi all’ultima stoccata. Nella gara delle sciabolatrici il quartetto delle Fiamme Oro, composto da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale ha conquistato il titolo tricolore in un epilogo batticuore: le poliziotte hanno esultato con lo score di 45-44 nella finalissima contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare, d’argento con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Medaglia di bronzo per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle: le sorelle Benedetta e Carlotta Fusetti, Manuela Spica e la capitana Irene Vecchi hanno superato 45-29 nel match per il bronzo il Centro Sportivo Esercito, quarto con Elisabetta Borrelli, Michela Landi e Chiara Mormile.

Nella prova degli sciabolatori a gioire all’ultima stoccata è stato invece il Centro Sportivo Carabinieri: Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri e Mattia Rea si sono imposti per 45-44 sulle Fiamme Oro Roma, al secondo posto con Cosimo Bertini, Francesco Bonsanto, Massimo Sibillo e Pietro Torre. Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare con Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Valerio Reale e Leonardo Tocci, grazie al successo con il punteggio di 45-37 nel match per il bronzo sul Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano e Marco Stigliano). La serata del Pincio è stata anche l’occasione di un doppio emozionante saluto: standing ovation, nel giorno della loro ultima gara, per Checco Bonsanto e Sofia Ciaraglia, atleti di grande valore e persone straordinariamente apprezzate dal mondo della scherma.

Domani, nella quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, entrerà in scena la spada maschile e femminile, con le ultime due gare individuali. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre semifinali e finali andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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