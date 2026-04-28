Svizzera: studioso, sviluppo cinese di alta qualità porta benefici al mondo

BERNA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta promuovendo uno sviluppo di alta qualità per la prosperità comune, ha riferito a Xinhua lo studioso svizzero Beat Schneider in una recente intervista.

A fine marzo, Schneider, professore emerito di Storia dell’arte e del design presso l’Accademia delle arti di Berna, ha tenuto una conferenza al Centro culturale cinese di Berna. Qui ha condiviso con amici svizzeri e membri della comunità cinese in Svizzera le sue osservazioni tratte da una recente visita a Shenzhen, metropoli della Cina meridionale, evidenziando i risultati dello sviluppo di alta qualità della Cina contemporanea.

Avendo seguito da vicino lo sviluppo della Cina dal 1986 e visitato molte città cinesi nel corso degli anni, Schneider ha affermato di essere da tempo affascinato dalla storia cinese lunga 5.000 anni, che ha approfondito nelle sue prime conferenze e nei suoi scritti. Con il tempo, ha riconosciuto che l’immagine della Cina in Occidente era spesso distorta dalla disinformazione, il che lo ha spinto a scrivere il suo primo libro per presentarne un ritratto più accurato.

Quel libro, intitolato “La lunga marcia della Cina verso la modernità: venti tesi non eurocentriche”, è stato pubblicato nel 2022. “Con l’approfondirsi della mia comprensione della Cina, si sta arricchendo anche la mia comprensione della sua realtà”, ha dichiarato Schneider.

Da una prospettiva di studi culturali, Schneider ha sottolineato che il risultato ottenuto dalla Cina nell’aver sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà e nell’aver costruito una società moderatamente prospera rappresenta di per sé una forma di cultura.

Schneider considera i piani quinquennali della Cina estremamente significativi, osservando che vengono attuati in modo efficace. “È un piano d’azione per lo sviluppo realmente vincolante”, ha affermato.

Il professore ha sottolineato che il 15esimo Piano quinquennale rappresenta “un approfondimento dello sviluppo di alta qualità della Cina, soprattutto in termini di trasformazione verde”. Per esempio, ha osservato, l’obiettivo di una riduzione complessiva del 17% delle emissioni di anidride carbonica per unità di PIL tra il 2026 e il 2030 rappresenta un passo avanti significativo con benefici a livello globale.

“Nonostante le numerose sfide, la Cina sta guidando la transizione verde globale. Si tratta senza dubbio di un importante sviluppo per un Paese così vasto, a beneficio del mondo”, ha dichiarato il professore.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).