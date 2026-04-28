LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è ufficialmente entrata in modalità elettorale dopo che la Presidente Myriam Spiteri Debono ha sciolto il Parlamento e firmato il decreto di indizione delle elezioni generali, ponendo fine alla 14ª legislatura del Paese. Le elezioni si terranno il 30 maggio.

Il primo ministro e leader del Partito Laburista, Robert Abela, sta conducendo la sua campagna puntando su stabilità ed esperienza, presentando il suo partito come il più adatto ad affrontare l’incertezza globale. Abela ha promesso un programma elettorale con misure corredate da stime di costo e un nuovo “indice di benessere” per valutare l’impatto delle politiche, anche se i dettagli restano limitati. Presentando il Labour come una scelta affidabile, Abela ha detto agli elettori che il partito offre chiarezza e continuità. Ha inoltre sostenuto che solo il Labour ha la capacità di migliorare la vita dei cittadini, definendosi una “mano sicura” in tempi incerti.

Il leader dell’opposizione Alex Borg, del Partito Nazionalista, ha delineato una visione alternativa incentrata sull’equità. Borg ha affermato che il suo partito è in grado di sostenere la crescita economica di Malta garantendo al contempo una distribuzione più equa dei benefici. Nel suo intervento, Borg ha più volte evidenziato il divario tra i solidi indicatori economici e la realtà quotidiana delle persone. Pur riconoscendo la crescita dell’economia, ha messo in dubbio che i cittadini ne percepiscano realmente i vantaggi.

Con entrambe le forze politiche concentrate sulla gestione dell’economia, gli elettori saranno chiamati a scegliere tra la continuità e un approccio ricalibrato alla crescita mentre Malta si prepara a tornare alle urne.

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(ITALPRESS).