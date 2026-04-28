Due militari delle IDF feriti in Libano dopo un attacco con drone esplosivo da parte di Hezbollah

An Israeli tank drives in southern Lebanon near the border, as seen from northern Israel, March 13, 2026. The Israeli army said Friday in a statement that it has begun a broad reinforcement of troops along the northern border with Lebanon to strengthen "readiness for various offensive and defensive scenarios," amid ongoing fighting with Hezbollah. Photo by Xinhua/Chen Junqing/ABACAPRESS.COM

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Due soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente, a causa dell’attacco con un drone esplosivo nel Libano meridionale ieri. Lo hanno riferito oggi le Idf. I due militari sono stati successivamente evacuati e portati in ospedale. L’esercito ha sottolineato che l’attacco costituisce una violazione degli accordi di cessate il fuoco da parte del gruppo armato libanese Hezbollah.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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