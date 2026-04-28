TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Due soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente, a causa dell’attacco con un drone esplosivo nel Libano meridionale ieri. Lo hanno riferito oggi le Idf. I due militari sono stati successivamente evacuati e portati in ospedale. L’esercito ha sottolineato che l’attacco costituisce una violazione degli accordi di cessate il fuoco da parte del gruppo armato libanese Hezbollah.

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