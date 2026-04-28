LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La costruzione del tratto della linea di trasmissione elettrica ad altissima tensione (UHV) Xizang-Guangdong nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang è stata avviata oggi nella città di Qamdo. La linea si estenderà per 2.681 chilometri, fornendo energia alla Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, grazie alla vasta capacità di energia pulita dello Xizang.

Con un investimento totale di 53,2 miliardi di yuan (circa 7,76 miliardi di dollari) e una capacità di trasmissione di 10 milioni di kW, il progetto fungerà da importante arteria energetica che collegherà lo Xizang e il Guangdong, nel sud della Cina, passando per la provincia dello Yunnan e per la regione autonoma del Guangxi Zhuang.

Il tratto dello Xizang dovrebbe raggiungere la capacità di trasmissione di energia entro il 2028 e diventare pienamente operativo nel 2029. Comprenderà due linee di trasmissione UHV per un totale di 301,7 chilometri, ad altitudini comprese tra 1.900 e 4.800 metri, e due stazioni di conversione con capacità rispettivamente di 8 milioni e 5 milioni di kW.

Una volta completato, il progetto dovrebbe fornire ogni anno 43 miliardi di kWh di elettricità pulita dallo Xizang alla Greater Bay Area e ridurre le emissioni di anidride carbonica di 33 milioni di tonnellate, secondo la State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd.

Lo Xizang è diventato negli ultimi anni un polo emergente della Cina per la generazione di energia, spinto dalle tecnologie nazionali per l’energia pulita in rapida evoluzione.

Alla fine del 2025, la capacità elettrica installata totale nella regione, inclusi i progetti completati e quelli in costruzione, aveva superato 33 milioni di kW, mentre la sola capacità installata dei progetti completati aveva superato 13 milioni.

La costruzione del tratto nel Guangdong è iniziata nel settembre 2025.

(ITALPRESS).