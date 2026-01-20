DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone partecipano al ricevimento di benvenuto della riunione annuale 2026 del World Economic Forum (WEF) a Davos, in Svizzera, il 19 gennaio 2026. La riunione del WEF si è aperta lunedì sera in questa cittadina delle Alpi svizzere, invitando a un dialogo costruttivo in un complesso contesto globale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
