NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Li Ren controlla l’acidità dei germogli di bambù sottaceto nel laboratorio di un’azienda di Luosifen a Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il primo maggio 2026. Noto per il suo odore pungente, il Luosifen è una specialità iconica di Liuzhou. È composto da vermicelli di riso immersi in un brodo piccante insaporito con lumache di fiume, il tutto guarnito con ingredienti come germogli di bambù sottaceto, fagiolini, arachidi e pelle di tofu fritta. Nel 2021 è stato incluso nel quinto gruppo dell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina. L’odore e il sapore distintivi del Luosifen derivano dai suoi germogli di bambù sottaceto. Li Ren, 39 anni, è un valutatore di odori. È in grado di giudicare il grado di maturazione e la qualità dei germogli di bambù sottaceto usando l’olfatto e altri metodi di supporto, effettuando così controlli di qualità essenziali per questi ingredienti fermentati. Li ritiene che non esista uno standard assoluto basato sui dati per definire l’odore ottimale dei germogli di bambù sottaceto. La valutazione può essere effettuata solo sulla base di anni di esperienza e di un acuto senso dell’olfatto. Con perseveranza costante e maestria, Li contribuisce a preservare l’autenticità del Luosifen, testimoniando al tempo stesso la crescita dell’economia locale.

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