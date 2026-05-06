PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il box office cinese ha incassato 758 milioni di yuan (circa 110 milioni di dollari) durante i cinque giorni di vacanza per il primo maggio, conclusi ieri. Il dato supera di poco quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, secondo quanto reso noto oggi dall’Amministrazione cinematografica cinese.
La cifra è stata confrontata con i 747 milioni di yuan del 2025, anno in cui si era registrato un netto calo rispetto agli 1,5 miliardi di yuan del 2024.
Il thriller poliziesco “Vanishing Point” ha dominato il box office durante le festività, contribuendo per oltre un terzo agli incassi complessivi. Seguono il film d’azione ambientato a Hong Kong “Cold War 1994”, “Il diavolo veste Prada 2” di 20th Century Studios, la commedia diretta da Chen Sicheng “Being Towards Death” e il commovente dramma familiare “Dear You”.
(ITALPRESS).